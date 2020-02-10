Haberler » Güncel » Gölette mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı - Haber

Gölette mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

BAHÇEŞEHİR'de yapay gölette mahsur kalan martıyı, itfaiye ekipleri botla kurtardı.

10.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:23Gölette mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı
BAHÇEŞEHİR'de yapay gölette mahsur kalan martıyı, itfaiye ekipleri botla kurtardı. Bir ayağını kaybeden martı, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gölet Parkı içerisinde bulunan yapay gölette bir martı mahsur kaldı. Parka yürüyüş için gelen vatandaşlar martının çırpındığını fark ederek itfaiye ekiplerine verildi. Bahçeşehir İstasyonu'na bağlı itfaiye ekipleri botla beraber Bahçeşehir Gölet Parkı içindeki yapay gölete gitti. Bir süre hazırlık yapan itfaiye erleri, botla gölette martının bulunduğu bölgeye doğru açıldı.

Göletin ortasındaki metal parçalarına ayağını sıkıştıran martı itfaiye eri tarafından kurtarılarak bota alındı. Göletten kenara getirilen martının bir ayağının kopmak üzere olduğu görüldü. İtfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar, bu defa da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ALO153'ü arayıp İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne martının durumu hakkında bilgi verdi.

İtfaiye ekipleri de yaralı martıyı Bahçeşehir İtfaiye İstasyonu'na götürdü. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, martıyı itfaiye ekiplerinden teslim aldı. İtfaiye ekiplerine martının mahsur kaldığını haber veren İlkay Gürdal, "Yürüyüş yaparken martının çırpındığını fark ettik itfaiyeyi aradık. Geldi itfaiye sağ olsun kurtardı. Sağlık hizmeti de alırsa daha iyi olacak" dedi.


- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bahçeşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:13  Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları ve Müslüm özeti!
11:50  Melisa Şalgam kimdir? Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli?
11:30  Laura Dern kimdir? Laura Dern oynadığı filmler ve biyografisi!
11:06  Dodan Özer kimdir? O Ses Türkiye Dodan Özer kaç yaşında, nereli?
10:31  Haftalık burç yorumları 10 - 16 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
10.02.2020 13:53:30