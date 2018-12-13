13 Aralık 2018 Perşembe 13:33



13 Aralık 2018 Perşembe 13:33

- Kurtarmadan detayMahsur kalan araçları kurtarma çalışması Yağışlar nedeniyle oluşan gölette mahsur kalanlar kurtarıldı Mardin'de aşırı yağışlar nedeniyle oluşan gölette mahsur kalan öğrenci servis ve kamyonetteki vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı MARDİN (AA) – Mardin'de etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Mardin Ömerli karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle oluşan gölette mahsur kalan kamyonet ve öğrenci servisi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Kamyonetteki 2 kişi itfaiyenin asansörüyle kurtarılırken İçinde 6 öğrenci ve sürücü bulunan öğrenci servisi de itfaiye çekme halatıyla kurtarıldı.