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Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

05.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:42Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı

'nın ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada yerli ve yabancı 25 ülkeden 144 golfcü mücadele ediyor.

National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, "Uluslararası Golf Mad Pro-Am turnuvası bugün itibarı ile başladı. Turnuvanın 18'incisini gerçekleştiriyoruz. Carya ve National golf sahalarında oynanacak. 3 gün sürecek turnuvaya 25 farklı ülkeden 144 golf sporcusu katılıyor. Turnuvamız çok şanslı başladı. Hava çok güzel. Aralık ayı için ideal bir hava. Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Ukrayna, Romanya, Slovakya'dan katılımlar var. Turnuvanın formatı 1 profesyonel 3 amatör golfçüden oluşan takım oyunu. Amatörler genellikle ülkelerinde iş insanları. Turnuvada 36 takım mücadele edecek. Turnuvayı birinci bitiren profesyonel golfçü 5 bin Euro'luk ödülün sahibi olacak. Toplamda ise 70 bin Euro para ödülü dağıtılacak. Turnuva, ödül töreniyle sona erecek" dedi.

Turnuvanın 2018 yılı profesyonel şampiyonu Ali Altuntaş da "2018 yılında yapılan turnuvada şampiyon oldum. Bu yıl da şampiyon olmak için mücadele edeceğim. İnşallah şans bize güler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bekir Kara'nın açıklamaları

-Ali Altuntaş'ın açıklamaları


- Antalya

Bekir Kara, Antalya, serik, Spor

Kaynak: DHA

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