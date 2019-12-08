Haberler » Spor » Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi - Spor

Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi.

08.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:24Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi

ANTALYA'nın ilçesinde düzenlenen Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi. Turnuvada profesyonel golfçü Ali şampiyon oldu.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada yerli ve yabancı 25 ülkeden 144 golfçü mücadele etti. 3 gün süren turnuvanın profesyonel kategorisinde, eksi 3 skorla geçen yılın da şampiyonu olan Ali Altuntaş birinciliğe ulaştı. Altuntaş aynı zamanda 5 bin Euro'luk para ödülünün de sahibi oldu. Turnuvada Jon Beyan ise sıfır skorla ikinci oldu.

Takımlar kategorisinde Ali Altuntaş ile amatörler Selçuk Çetin, Evrim Çetin ve Ali Emre Kap'tan oluşan takım birinci olurken, profesyonel Stanko Marinov ile amatörler Dimitar Seorgiev, Valentin Krastev ve Goerge Krastev'den oluşan takım ikinciliği, profesyonel Leonhard Astl ile amatörler Kahtrin Klausz, Johannes Astl ve Hubert Mom'dan oluşan takım ise üçüncülüğü elde etti. Turnuvada deliğe en yakın vuruş ödülünü kadınlarda Karina Budantseva, erkeklerde Nikita Kolganov, en uzun vuruş ödülünü ise kadınlarda İrina Nesterova, erkeklerde Nicolas Arnd Benjamin kazandı.

Turnuva sonunda ödül töreni ve gala gecesi düzenlendi. Buradaki törende dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Turnuvada dereceye girenlere toplam 70 bin Euro para ödülü dağıtıldı.



Altuntaş, serik, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:00 Pınar Karşıyaka'dan yol kazası - Spor
11:57 Yeni Malatyaspor'un yenilmezlik serisi sona erdi - Spor
11:40 İşitme Engelliler Kayak Milli Takımı, olimpiyatlara sahilde hazırlanıyor - Spor
11:33 Maxx Royal Cup'ta şampiyon Heike Dittrich - Spor
11:27 Başakşehir'in en hızlı raketleri belli oldu - Spor
11:10 Andy Ruiz'i yenen Anthony Joshua unvanlarını geri aldı - Spor
09:42 NBA'deki Türk derbisinin kazananı Furkan Korkmaz! - Spor
22:49 Manchester United, derbide Manchester City'yi 2-1 yendi - Spor
22:44 Fatih Terim: Bugünkü 3 puan, 3 puandan fazlasıydı - Spor
22:42 Dilmen'den çarpıcı G.Saray yorumu: Kimse kusura bakmasın - Spor
8.12.2019 12:10:01