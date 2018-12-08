Golf: Maxx Royal Cup Golf Turnuvası

Montgomerie Maxx Royal
Golf Kulübü tarafından Antalya
'da düzenlenen Maxx Royal Cup
Golf Turnuvası, Antalya'da son gün final müsabakalarıyla sürüyor.
Serik ilçesindeki Belek
Turizm merkezinde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda 21 ülkeden 136 golfcü mücadele ediyor.
Şubat ayında Güney Afrika
'da başlayan ve yıl boyunca toplam 20 farklı turnuvanın şampiyonları Maxx Royal Cup'ın finalinde, 2018 şampiyonu olmak için yarışıyor.
Turnuvadaki bugünkü mücadelede sekizinci delikte tek atışta hedefi bulan (hole-in-one) bir kilogram altınla ödüllendirilecek.
İki gün boyunca 36 çukurda süren turnuva bugünkü müsabakaların ardından akşam düzenlenecek gala ve kupa töreniyle sona erecek.
Antalya,Montgomerie Maxx Royal,Royal Cup
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:22