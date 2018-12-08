Golf: Maxx Royal Cup Turnuvası

Antalya
'da düzenlenen Maxx Royal Cup
Golf Turnuvası'nda şampiyonluğu, Türk sporcu Recep Turan
elde etti.
Serik ilçesindeki Belek
Turizm Merkezi'nde bulunan Montgomerie Maxx Royal
Golf Kulübü sahasında bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvaya, 21 ülkeden 136 sporcu katıldı.
Turnuvada ilk sırayı Türk sporcu Recep Turan alırken, Alman Christiane Finke ikinci, Rus Andrew Mayatski ise üçüncü oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ödül töreni öncesinde yaptığı konuşmada, 21 ülkeden 136 golfçüyü Antalya'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Bu tür turnuvaların Türkiye
'deki golf turizminin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Çavuşoğlu, "Şampiyon golfçü Recep Turan'ı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Dereceye giren sporculara ödülleri, Mevlüt Çavuşoğlu
ve Max Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin
tarafından verildi.
Öte yandan, sekizinci delikte tek atışta hedefi bulacak (hole-in-one) golfçünün bir kilo altınla ödüllendirileceği duyurulmasına karşın, bunu başarabilen sporcu olmadı.
Recep Turan,Royal Cup
08 Aralık 2018 Cumartesi 22:59