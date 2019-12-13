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Golf okullara taşındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri çerçevesinde başlatılan Mini Golf Şenliği okullara taşındı.

13.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:44Golf okullara taşındı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri çerçevesinde başlatılan Mini Golf Şenliği okullara taşındı.

Şenliğin ilk durağı Osmangazi Meliha Cemal Bağcı Ortaokulu oldu. Ardından Osmangazi Sakarya Ortaokulu ve Nilüfer Kadriye Solakoğulları Ortaokulu ile devam eden faaliyetlerde ilk günden bu yana 4100 öğrenciye ulaşıldı. Toplam 25 okulun öğrencisi Mini Golf Şenliğinden faydalanacak ve her hafta 1 okulda devam edecek. 8 Mayısa kadar sürecek şenlikte öğrenciler golf oynayacak. Okullarda eğitmenler tarafından belirlenen öğrenciler arasında il genelinde Mini Golf Şampiyonası yapılacak ve dereceye giren öğrenciler madalya ile ödüllendirilecek. 40 okulda toplam 55 bin öğrencinin mini golf eğitimi alması hedefleniyor. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Spor

Kaynak: İHA

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