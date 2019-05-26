Golf: TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası

Samsun
'da Türkiye
Golf Federasyonunca (TGF) düzenlenen Aslı Nemutlu
Türkiye Gençler Şampiyonası sona erdi.
Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü sahasında bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen şampiyonaya, 18 yaş altı 60 sporcu katıldı.
Şampiyonada erkeklerde Sueno Golf Kulübü sporcusu İbrahim Tarık Aslan, kızlarda ise Kemer
Golf Kulübü'nden Zeynep Ergelmiş birinciliği elde etti.
Erkekler A kategorisinde Klassis Golf Kulübü'nden Tolga Genca, kızlarda Kemer Golf Kulübü'nden Mina Gençoğuz şampiyon oldu.
Erkekler B kategorisinde Serik BGA'dan Kadir Yener, kızlarda ise Ankara
Golf Kulübü'nden Deniz Kaya
, şampiyonayı birinci tamamladı.
Düzenlenen kupa törenine, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir
, Aslı Nemutlu'nun annesi Ayşe Nemutlu ile babası Metin Nemutlu da katıldı.
Türkiye
, Aslı Nemutlu
, Spor
Kaynak: AA