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Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2019 faaliyet takviminde yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun 3. Ayak Turnuvası sona erdi.

21.07.2019 16:40 Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu
Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2019 faaliyet takviminde yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun 3. Ayak Turnuvası sona erdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda yapılan turnuvaya, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü ve Ankara Golf Kulübünden 22 sporcu katıldı.
Turnuvada genç erkeklerde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünden Ali Çağan Doğan birinci, Ankara Golf Kulübünden Emir Ulusoy ikinci, Fırat Genelioğlu ise üçüncü oldu.
Genç kızlarda ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü sporcularından Öykü Alav birincilik, Nehir Aracı ikincilik, Selen Oral ise üçüncülük elde etti.
Kaynak: AA
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Spor

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