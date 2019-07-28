Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun 4. Ayak Turnuvası
Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2019 faaliyet takviminde yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun 4. Ayak turnuvası tamamlandı.28.07.2019 20:15
Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2019 faaliyet takviminde yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun 4. Ayak turnuvası tamamlandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda düzenlenen turnuvaya Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü ve Ankara Golf Kulübünden 20 sporcu katıldı.
Müsabakanın final raundunun sonunda genç erkeklerde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü sporcularından Can Kayra Taşkın toplamda 81 stableford skorla birinci, Ali Çağan Doğan 72 stableford skorla ikinci, Dara Muhammed Saf 69 stableford skorla üçüncü sırada yer aldı.
Genç kızlarda Ankara Golf Kulübünden Erin Özyürek toplamda 81 stableford skorla birinci olurken, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünden Nehir Aracı 75 stableford skorla ikinci, Ankara Golf Kulübünden Deniz Kaya da 75 stableford skorla üçüncü sırada turnuvayı tamamladı.
Müsabakaların ardından dereceye giren sporcular düzenlenen ödül töreniyle madalyalarını aldı.
TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun 5. Ayak müsabakası, 24-25 Ağustos tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda oynanacak.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda düzenlenen turnuvaya Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü ve Ankara Golf Kulübünden 20 sporcu katıldı.
Müsabakanın final raundunun sonunda genç erkeklerde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü sporcularından Can Kayra Taşkın toplamda 81 stableford skorla birinci, Ali Çağan Doğan 72 stableford skorla ikinci, Dara Muhammed Saf 69 stableford skorla üçüncü sırada yer aldı.
Genç kızlarda Ankara Golf Kulübünden Erin Özyürek toplamda 81 stableford skorla birinci olurken, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünden Nehir Aracı 75 stableford skorla ikinci, Ankara Golf Kulübünden Deniz Kaya da 75 stableford skorla üçüncü sırada turnuvayı tamamladı.
Müsabakaların ardından dereceye giren sporcular düzenlenen ödül töreniyle madalyalarını aldı.
TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun 5. Ayak müsabakası, 24-25 Ağustos tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda oynanacak.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Spor
Kaynak: AA
YORUMLAR