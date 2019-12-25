Haberler » Güncel » Golf turizminin gözdesi Antalya - Haber

Golf turizminin gözdesi Antalya

Golf turizminde en iyi sahalara sahip Antalya'da, bu alanda en iyi sezonun yaşandığı belirtildi.

25.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:36 Golf turizminin gözdesi Antalya
Golf turizminde en iyi sahalara sahip 'da, bu alanda en iyi sezonun yaşandığı belirtildi.
Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, golf turizminin için önemli olduğunu söyledi.
Antalya'nın 17 golf sahasıyla turizminde önemli bir yerde olduğuna dikkati çeken Yaşacan, golfün iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Antalya'da nitelikli golf sahalarının bulunduğunu aktaran Yaşacan, "Golfe devlet gerekli desteği veriyor, vermeye de devam edecek. Bölgemizde golf için uygun hava, doğa ve arazi var." dedi.
Yaşacan, mevcut golf sahalarının sayısının artırılması durumunda otellerin 12 ay açık kalacağını, gelirlerin de artacağını kaydetti.
Golf turizminden 200 milyon avro gelir
Bir otelde spor satış ve pazarlama direktörlüğü yapan Süreyya Ertuğrul da 2019 yılında golf turizminde tarihin en iyi sezonunu yaşadıklarını belirterek, "Türkiye'de, golf turizminden 200 milyon avro gelir elde ediliyor. Antalya, golf turizminde en iyi sahalara sahip bir destinasyon." ifadelerini kullandı.
TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut da Antalya'nın golf turizminde, özellikle kış aylarında tercih edilen bir iklime sahip olduğunu bildirdi.

Golf konusunda yapılacak işler olduğunu aktaran Turgut, nitelikli saha sayısının artırılmasıyla gelirin de artacağını kaydetti.

Türkiye, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:04   Bayrak Başkan yardımcısı oldu - Haber
14:04   15 Temmuz Şehitler Otogarı ihalesini Boğaziçi Yönetim AŞ kazandı - Haber
14:04   Cezaevinden 4 yıl önce firar eden hükümlü Diyarbakır'da yakalandı - Haber
14:03   Cumhurbaşkanı erdoğan tunus'ta -2 - Haber
14:02   Evlilik Fuarı, 17-19 Ocak'ta Lütfi Kırdar'da - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
13:29   Camilerde oturakların kaldırılması sonrası cemaat, tabure kullanmaya başladı - Haber
13:15   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
25.12.2019 14:05:22