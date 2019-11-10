Haberler » Güncel » Golf Turkish Open şampiyonu Hatton oldu - Haber

Golf Turkish Open şampiyonu Hatton oldu

Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvasının şampiyonu Tyrrell Hatton oldu.

10.11.2019 20:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:26Golf Turkish Open şampiyonu Hatton oldu
Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvasının şampiyonu Tyrrell Hatton oldu. Sporcu Hatton, ödülünü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun elinden aldı.

Golfte Turu takviminde 2013'ten beri yer alan Turkish Airlines Open, bir kez daha dünyanın en iyi golfçülerini ve bu sporun tutkunlarını 'da buluşturdu. Bu yıl 25 ülkeden 75 sporcunun mücadele ettiği Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası sona erdi. Belek Turizm Merkezi'ndeki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübünde düzenlenen golf turnuvasının Ödül Törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin'in yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı golfsever katıldı.

Finalde 6 kişilik play-off

Turnuvada son gün öncesinde Avusturyalı Matthias Schwab -18 puanla ilk sırada yer aldı. Bu sporcuyu -15 puanla İngiliz Ross Fisher ve ABD'li Patric Reed, İskoçya'dan Robert Macintyr, Fransız Benjamin Hebert ve İngiliz Tyrrell Hatton takip etti.

Avrupa Turu kapsamında 1990 yılında Portekiz ve 2003 yılında Güney Afrika'da yaşanan 6 kişinin birinci olarak play-off'a kalması durumu, üçüncü kez Türkiye'de de yaşandı.

2 Milyon dolarlık ödülü Bakan Çavuşoğlu'ndan aldı

Dördüncü tura kalan finalde Matthias Schwab'ın yakın mesafeden atışı kaçırması sonucu, şampiyonluğu ve 2 milyon dolarlık ödülü Tyrrell Hatton kazandı. Hatton'a ödülünü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi. Çavuşoğlu, çekişmeli bir play-off etabı olduğunu belirterek, izlemekten keyif aldığını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında onu saygıyla andıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Onun 'Yurtta barış, dünyada barış' sözü her zaman bizim rehberimiz oldu" ifadelerinde bulundu.

Ödülü alan Hatton ise sponsorlara turnuvayı düzenleyenlere ve kendisine en büyük desteği veren tüm aile üyelerine teşekkür etti. - ANTALYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:17 Binlerce kişi Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü
21:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız
21:16 Denizli'de babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek öldü
21:15 Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada
21:15 Beşiktaş'ta Atatürk için kurulan ışık hüzmesi geceyi aydınlattı
20:11 Dev anlaşmayı Fuat Oktay duyurdu: Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı
19:37 İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler
18:15 Düğün alanında 2 kişiyi yaralayıp 1 kişiyi öldüren zanlılar ifade verdi: Kız alıp verme meselesinden sorun başladı
18:04 Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
18:04 Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 21:18:38