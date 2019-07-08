08.07.2019 09:39
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Golf tutkunları Bodrum'da buluştu

Golf tutkunları Bodrum

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Lumberjack Golf Cup" turnuvasında golf tutkunları bir araya geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Lumberjack Golf Cup" turnuvasında golf tutkunları bir araya geldi.
İki gün boyunca Bodrum Golf Kulübü ile Regnum Golf&Country Club sahalarında gerçekleştirilen turnuva, iş ve cemiyet hayatından golfseverleri bir araya getirdi.
Organizasyona katılanlar arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Bodrum Golf Kulübü Başkanı Fikret Öztürk'ün yanı sıra iş insanları Mehmet Ziylan ve Cemal Kalyoncu da yer aldı.
140 kişinin katılımıyla bu yıl ilki düzenlenen turnuva, ödül töreniyle sona erdi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, törende yaptığı konuşmada, turnuvanın güzel geçtiğini belirterek, "Yaşadığım çok stresli günlerim vardı. Bu, bana ilaç gibi geldi." ifadelerini kullandı.
FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan ise turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.
Turnuvada kadınlar A kategorisinde Arzu Narin, B'de Semra Özeker, erkekler A'da Hasan Gülkaya, B'de Bülent Töret ve C'de de Kubilay Sezer ilk sırada yer aldı.
Gençler kategorisinde ise Zeynep Sualp birinci oldu.
Kaynak: AA
Lumberjack, Bodrum, Muğla, Spor

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