Golfçüler yeşil çayırlara döndü

Golfçüler yeşil çayırlara döndüARDAHAN'da Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir çalışmalarına ara veren golf sporcuları, normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden yeşil çayırlarda golf oynamaya başladı.

07.07.2020 09:14 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:35
Golfçüler yeşil çayırlara döndü
ARDAHAN'da Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir çalışmalarına ara veren golf sporcuları, normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden yeşil çayırlarda golf oynamaya başladı. Golfçü çocuklar, çayırda antrenman yaparak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.
Doğal çayırlarda golf öğrenerek Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Türkiye şampiyonasına katılan ve bugüne dek sayısız madalya kazanan golfçu çocuklar, şampiyonaya hazırlanırken, Covid-19 salgını nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kaldılar. Salgının azalmasıyla birlikte 12 sporcu, yeniden yeşil çayırlarda golf oynamaya başladı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü Golf Antrenörü Hakan Fırıncı'nın verdiği eğitimle her gün yaklaşık 4 saat golf antrenmanı yapan çocuklar, hem golf öğreniyor hem de güzel vakit geçiriyor.
Günde dört saat antrenman ile Türkiye şampiyonasına hazırlandıklarını söyleyen Antrenör Fırıncı, 'Pandemi sürecinin normalleşmesiyle birlikte izinlerimiz çıktı biz de golfçüler olarak yeşil sahalara geri dönüş yaptık. Türkiye şampiyonasına doğal ortamlarda antrenman yaparak hazırlanıyoruz. Golf kendi içerisinde dört metre güvenlik mesafesi isteyen bir spor branşıdır. Onun için sosyal mesafeyi otomatikman uygulamış oluyoruz. Ardahan'da mevsim şartları nedeniyle süre kısa ama günde 4 saat antrenman yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.
Sporcular ise pandemi sürecinde evde olduklarını, sürecin normalleşmesiyle birlikte yeşil meralarda şampiyonaya hazırlandıklarını, güzel vakit geçirdiklerini ve görüşemedikleri arkadaşlarıyla görüştükleri için de mutlu olduklarını söyledi. Golfçüler yeşil çayırlara döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ardahan, Türkiye, Güncel, Haber
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