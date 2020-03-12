Gölgelerin Aşkı
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek.
12.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:49
Türkiye 'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek.
"Gölgelerin Aşkı"
Claudia Myers'ın yazıp yönettiği "Gölgelerin Aşkı", görünmez biri olarak hayatını sürdüren Holly 'nin kendisini görebilen tek kişiyle tanıştıktan sonra yaşadıklarını anlatıyor.
Fantastik öğeler barındıran dram türündeki filmin başrollerinde Olivia Thirlby, Alan Ritchson, Megan Fox, Jim Gaffigan, Maria Dizzia ve Tito Ortiz oynuyor.
"Gölgelerin Aşkı"
Claudia Myers'ın yazıp yönettiği "Gölgelerin Aşkı", görünmez biri olarak hayatını sürdüren Holly 'nin kendisini görebilen tek kişiyle tanıştıktan sonra yaşadıklarını anlatıyor.
Fantastik öğeler barındıran dram türündeki filmin başrollerinde Olivia Thirlby, Alan Ritchson, Megan Fox, Jim Gaffigan, Maria Dizzia ve Tito Ortiz oynuyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Gölgelerin Aşkı
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsle dalga geçen Rudy Gobert'in hastalığa yakalanması, sosyal medyada tepki çekti
Güncel
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Güncel
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Güncel
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Güncel
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor