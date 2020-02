"Goller Elazığ için ve Her yer sarı-kırmızı futbol turnuvası" başladı.

Kent Türk Televizyonu'nun Elazığ 'da ki depremzedelere destek amacıyla başlattığı Goller Elazığ için ve Her yer sarı-kırmızı futbol turnuvası ilk gün oynanan 3 maçla başladı. Turnuvanın ilk maçında Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı ile İyi Parti Kayseri İl Başkanlığı bir araya geldi. Rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan ve maça hükmeden Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı sahadan 10-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.Günün ikinci maçında XBayer Hotel ile Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı karşı karşıya geldi. Rakibini 5-2 mağlup etmeyi başaran XBayer Hotel bir üst tura çıkarken Saadet Partisi ise turnuva ilk maçtan veda eden ikinci ekip oldu. Günün son maçı seyir zevki yüksek bir mücadeleye sahne oldu. Kayserispor ile CHP Kayseri İl Başkanlığı karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı ve maç penaltılara gitti. Penaltılarda CHP Kayseri İl Başkanlığı güçlü rakibi Kayserispor'u 5-4 (toplamda 10-9) mağlup ederek üst tura çıkmanın sevincini coşkuyla yaşadı.Bu Maçın başlama vuruşunu CHP Kayseri İl başkanı Ümit Özer gerçekleştirdi.Günün son maçının ardından konuşan organizasyon sorumlusu ve Kent Türk TV Yönetim Kurulu Başkanı Can Karahasanoğlu, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Organizasyonumuzun ilk maçlarını gerçekleştirmiş olduk, inşallah bundan sonraki maçları da böyle kazasız ve belasız keyifli bir şekilde gerçekleştirmiş oluruz. Bugün çok güzel maçlar oldu, çekişmeli maçlar oldu. İlk maç Yeniden Refah Partisi ile İyi Parti arasında oldu Yeniden Refah partisi iddialı olduğunu gösterdi ve kadrosuda iyi 10 gol attılar. İkinci maç Xbayer Hotel ile Saadet Partisi arasında oldu. Bayer Hoteli'de tebrik ediyorum. CHP ile Kayserispor arasında ki maç kıran kırana geçti, güzel sonuçlar oldu. Tur atlayan takımlara başarılar dilerim CHP'yi de tebrik ederim" dediTurnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür eden Can Karahasanoğlu, "İlgileri alakaları için herkese teşekkür ediyorum, buralar doldu taştı. Bütün partilerin yönetimleri, bütün kurumları temsil edenler geldiler çok ilgiliydiler. Buradan Elazığ'ya selam olsun, oradaki bütün depremzede vatandaşlarımıza bir kez daha selam gönderiyoruz. Onları yarasına biraz da olsa merhem oluyorsak ne mutlu bize" diyerek sözlerine son verdiTurnuvanın 2. Günü fisktürü şu şekilde;AK Parti Kasyeri İl Başkanlığı - Kayseri Sanayi Odası 17.00Erciyes Üniversitesi - Kasyeri Büyükeşhir Belediyesi 18.00Talas Belediyesi - Kayseri Ticaret Odası 19.00HP Kayseri İl Başkalığı - Hacılar Belediyesi 20.00Kayseri Ticaret Borsası - Kocasinan Belediyesi 21.00Kayseri OSB - Melikgazi Belediyesi 22.00 - KAYSERİ