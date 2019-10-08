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Gölmarmara'dan Büyükşehir'e ziyaret

Gölmarmara Kaymakamı Gülihsan Yiğit, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

08.10.2019 14:53Gölmarmara'dan Büyükşehir'e ziyaret

Afyonkarahisar Vali Yardımcılığı görevinden Manisa Gölmarmara Kaymakamlığı görevine getirilen Gülihsan Yiğit, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da yer aldı.

Geçtiğimiz haftalar içinde görevine başlayan Kaymakam Yiğit'e, yeni görevinde başarı dileklerini ileten Başkan Ergün, Gölmarmara ilçesinin de diğer ilçeler gibi yatırımlardan ve projelerden yararlanacağını kaydetti. Ziyarette Gölmarmara ilçesine yönelik yatırım ve projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.


Gülihsan Yiğit, Gölmarmara, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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