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Gölmarmara'dan hayırlı olsun ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz'ü makamında konuk etti.

24.07.2019 17:39 Gölmarmara'dan hayırlı olsun ziyareti

31 Mart Yerel Seçimlerinde üçüncü kez belediye başkanı seçilen Başkan Cengiz Ergün'ü kutlayan Başkan Öz, yeni hizmet döneminde de başarılar diledi.

Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Manisalıların takdiriyle üçüncü kez belediye başkanı seçilen Başkan Ergün'ü kutlayan Başkan Öz, yeni hizmet döneminde de başarılar diledi. Ziyaretleri nedeniyle Başkan Öz'e teşekkür eden Başkan Ergün, Manisa'nın 17 ilçesine en güzel hizmetleri kazandırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.


Cengiz Ergün, Gölmarmara, Kamil Öz, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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