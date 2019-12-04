Gölmarmaralı Avcılardan Büyükşehir'e Ziyaret

Gölmarmara Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Mehmet Turna, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Konuklarını kapıda tokalaşarak ağırlayan Başkanvekili Palabıyık, nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde yapılan çalışmalardan mutlu olduklarını ifade eden Dernek Başkanı Mehmet Turna, derneği çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonunda Başkanvekili Mehmet Palabıyık, konuklarını içerisinde Manisa'yı ve mesir macununu tanıtan ürünlerin yer aldığı hediye çantasıyla uğurladı.