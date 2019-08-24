Haberler» Güncel» Haber

Gölova'da asfalt çalışması

Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, ilçe merkezine bağlı bölgelerde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

24.08.2019 14:44 Gölova'da asfalt çalışması
Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, ilçe merkezine bağlı bölgelerde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, İl Genel Meclis üyeleri İlyas Vahapoğlu ve İbrahim Yenidünya ile Çalkaya Mahallesi'nde devam eden asfalt yapım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Karaosmanoğlu, yaptığı açıklamada, "Görev ve sorumluluk dahilinde ilçe genelinde sıcak asfalt, kilitli parke taşı döşeme işi, stabilize yol çalışmaları, açılmayan yolların açılması ve dar olan yolların genişletilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalkaya Mahallemizin ulaşım imkanları en iyi hale getirilecek." dedi.

İbrahim Yenidünya, Çalkaya, Gölova, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:24   "Duatepe'yi bütün milletimize anlatmalıyız"
16:24   Uşak'ta orman yangını
16:21   Feribot iskeleye çarptı: 7 yaralı - Yaralılar olay anını anlattı
16:21   Atatürk Üniversitesi'nde kayıt heyecanı yaşandı
16:20   Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü
16:20   İran ABD'nin füze denemesini kınadı
16:19   Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Kapıkule'de gurbetçileri ziyaret etti