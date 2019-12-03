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Gölova'da kadın sağlığı eğitimi düzenlendi

Sivas'ın Gölova ilçesinde kadın sağlığı eğitimi düzenlendi.

03.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:00Gölova'da kadın sağlığı eğitimi düzenlendi
'ın ilçesinde kadın sağlığı eğitimi düzenlendi.
Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu'nun eşi Büşra Karaosmanoğlu'nun himayelerinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Gölova Kazım Ayan Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğinde düzenlenen eğitimin ilki Boğazköy'de gerçekleştirildi.
Kadınların sağlıklı bir yaşam sürmeleri, koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi için proje başlattıklarını söyleyen Büşra Karaosmanoğlu, "Kadın olarak önümüze çıkabilecek sağlık problemleri hakkında önceden bilgi sahibi olursak gereken önlemleri de zamanında alabiliriz. Burada edineceğiniz bilgilerle sadece kendi sağlığınızı koruma altına almakla kalmayıp kızlarınıza, torunlarınıza ve çevrenizdeki kadınlara da bu bilgileri anlatacak elçiler olacaksınız." dedi.
Ebe Gülseher Ağkül ve hemşire Ayşe Deniz tarafından verilen eğitimde kanser türleri, belirtileri ve hijyen kuralları anlatıldı.
Eğitimin sonunda katılımcılara, Sağlık Bakanlığı Kanser Dayanışma Başkanlığı, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığının hazırladığı broşürler dağıtıldı.

Daha sonra okuma-yazma seferberliği kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslarda başarı gösteren kursiyerlere belgeleri verildi.

Gölova, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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