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Gölova'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

16.08.2019 23:07 Gölova'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Şaban Kurt (79) yönetimindeki 34 CBJ 88 plakalı otomobil, Salih Tepeyurt (44) idaresindeki 34 FJ 8272 plakalı otomobil ile ilçe girişinde bulunan kavşakta çarpıştı.
Kazada, Şaban Kurt olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araçta bulunan sürücüyle Canan (41), Hakan (20) ve Mina Rana Tepeyurt (15) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölova İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gölova, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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