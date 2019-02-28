Gölova İlçesine Atanan Bekçilerden Ziyaret

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Sivas'ın Gölova ilçesine atanan çarşı ve mahalle bekçileri, Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.Göreve başlayan bekçilere hayırlı olsun dileklerini ileten Karaosmanoğlu şunları kaydetti:"Bizi büyük millet, güçlü devlet kılan en önemli özelliğimiz birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdir. İnsanımız, bizim için en kıymetli, en değerli varlığımızdır. Bu asil ve aziz milletin fertleri bugünden sonra sizlere emanettir. Bu emaneti canınız pahasına korumak ise sizlerin asli görevinizdir. Bundan böyle Gölova ilçemizin emniyet ve güvenliğine güç katacağınıza yürekten inanıyorum. İlçemizin asayiş ve güvenliği kapsamında vatandaşlarımızın canını ve malını korumak için bekçilerimizin özveriyle çalışacağına inanıyorum."Ziyarette, Emniyet Amir Vekili Abdulcelil Cilt de hazır bulundu.