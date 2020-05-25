Gölpazarı Belediye Başkanı Suer, yaşlıların bayramını kutladı

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, yaşlıları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

25.05.2020 18:50 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:54
Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, yaşlıları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Suer, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği yaşlılarla sohbet etti, onlara hediyeler verdi.
Yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte çalıştıklarını aktaran Suer, "İnşallah camilerimizin hınca hınç dolacağı, beraber iftarlar yapacağımız güzel günlerimiz olur. Bayram boyunca ve bayram sonrasında sıcak yemek, kumanya, erzak ve diğer istek ve talepler olduğunda da her zaman yaşlılarımızın yanındayız. Tüm büyüklerimizin bayramlarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Gölpazarı Belediye Başkanı Suer, yaşlıların bayramını kutladı

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Ramazan Bayramı, Hayri Suer, Gölpazarı, Güncel, Haber

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