Gölpazarı Belediye Meclis Toplantısı

Gölpazarı
Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı, Belediye Başkanı Vedat Kazıcı
başkanlığında yapıldı.
Kazıcı, Meclis toplantısında, 2 gündem maddesinin görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiğini kaydetti.
Maddelerin oy birliğiyle geçmesine destek veren meclis üyelerine teşekkür eden Kazıcı, "2018 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdik. 2018 yılında uygulanan ücret tarifelerinde hiçbir artış olmadan aynı ücret tarifeleri ile 2019 yılında da aynı tarifelerle devam edeceğiz. İpek Yolu
Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliğine üye olmaya karar verildi. Kararların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Vedat Kazıcı,Gölpazarı
07 Aralık 2018 Cuma 14:47