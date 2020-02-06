Haberler » Güncel » Gölpazarı ilçesinde kuvvetli rüzgar elektrik kesintisine yol açtı - Haber

Gölpazarı ilçesinde kuvvetli rüzgar elektrik kesintisine yol açtı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kuvvetli rüzgarın ardından elektrik hattında oluşan arızadan dolayı kesinti yaşanıyor.

06.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:30Gölpazarı ilçesinde kuvvetli rüzgar elektrik kesintisine yol açtı
'in ilçesinde kuvvetli rüzgarın ardından elektrik hattında oluşan arızadan dolayı kesinti yaşanıyor.
İlçe genelinde gece saatlerinde kuvvetli rüzgarla Gölpazarı- enerji hattında arıza meydana geldi.
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ekiplerinin bölgedeki arızayı tespit ve inceleme çalışmaları sürüyor.
Bölgeye enerji verilebilmesi için çalışmaların sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştırıldığı bildirildi.
Kesintiye, enerji nakil hatlarına yıldırım isabet etmesinin yol açtığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Gölpazarı, Yenipazar, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 14:27:31