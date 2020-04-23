Gölpazarı Kaymakamı Canpolat video konferans yöntemiyle çocuklarla görüştü
Gölpazarı Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, video konferans sistemiyle çocukların bayramını kutladı.
23.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:32
Canpolat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerle video konferans bağlantısı kurdu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle sosyal mesafeyi koruyarak çocukların bayramını kutlamak istediğini belirten Canpolat, şöyle konuştu:
"Bugün onların bayramı, biz onlara gidemiyoruz, onlar da sokağa çıkamıyorlar. Video konferans yöntemiyle onları görelim, bayramlarını kutlayalım istedik. Güzel bir görüşme oldu, özlemişiz çocuklarımızın sesini."
Kaynak: AA
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