Gölpazarı'nda bilim şenliği

Bilecik
Valii Bilal Şentürk, Gölpazarı
ilçesinde bilim şenliğine katıldı.
Şentürk, Gazi Mihal İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen bilim şenliğinde, öğrencilerin daha başarılı olmasında ailelerin büyük öneminin bulunduğunu söyledi.
Eğitimin bir heyecan anlamına da geldiğini vurgulayan Şentürk, "Bilim denilince arkasında merak olması gerekiyor. Merakın olmadığı bir yerde bilimin gelişme şansı yok. Çocukların soruşturarak yetişmesi ve sorularının cevaplarını bulması lazım. Bunu da iyi koordine etmeliyiz. Birbirini tamamlayan süreçlerin yaşanması ve yaşatılması gerekir. Bu okul, aile, çevre ve idare hepsi bir arada entegre çalışabilirse ancak mümkün olabiliyor." dedi.
Şentürk, çocuklara yaz tatilini boş geçirmemelerini ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
Konuşmaların ardından Şentürk, İlçe Kaymakamı İbrahim Güneş
, Belediye Başkanı Hayri Suer
ve beraberindekiler, öğrencilerin hazırladığı projeleri inceleyip bilgi aldı.
Kaynak: AA
Teknoloji