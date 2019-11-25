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Gölpazarı'nda öğretmenler arası oryantiring yarışması

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, öğretmenler arası harita yardımı ile yön bulma (oryantiring) yarışması düzenlendi.

25.11.2019 13:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:18Gölpazarı'nda öğretmenler arası oryantiring yarışması
'in ilçesinde, öğretmenler arası harita yardımı ile yön bulma (oryantiring) yarışması düzenlendi.
20 öğretmen, belirlenen arazide gizlenen hedeflere en kısa sürede ulaşmaya çalıştı.
Oryantiring antrenörü Gürkan Dikeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oryantiringin harita ve pusula yardımıyla katılımcıların bir arazide kontrol noktalarını en hızlı şekilde bulmaya çalıştıkları bir branşı olduğunu söyledi.
İlçede görev yapan öğretmenlerden bu konuda talepler geldiğini belirten Dikeç, "Gölpazarı'nda ilk defa oryantiring yarışı yapıldı, bu da öğretmenler arasında oldu. İlerleyen günlerde öğrencilerimiz ile de yarışma yapmak istiyoruz. Öğretmen ve öğrenciler arasında bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız." dedi.
Yarışmalar sonunda dereceye giren öğretmenlere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hediyeler verildi.

Gölpazarı, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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