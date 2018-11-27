Gölpazarı'nda "Öğretmenler Günü" Etkinliği

27 Kasım 2018 Salı 13:36



27 Kasım 2018 Salı 13:36

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde "Öğretmenler Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş Belediye Düğün Salonunda gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada, öğretmenlerin yılın her günü kıymetli ve değerli olduğunu söyledi.Belediye Başkanı Vedat Kazıcı da, "Okul başlayana kadar eğitim önce aileden başlar ama o ailenin eğitimini de öğretmen verir. Sizler bu kutsal mesleği icra ettiğiniz için sabırla evlatlarımızı geleceğimize inşa ettiğiniz için size yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Öğretmenler adına söz alan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Murat Arıcan da pek çok öğrencinin öğretmeninden etkilendiğini belirterek, "Kurtarıcı, devlet kurucu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'de Samsun'da yaptığı bir konuşmada, ilham ve kuvvetini büyük ölçüde öğretmenlerinden aldığını söylemiştir." görüşlerini aktardı.Konuşmaların ardından "Öğretmen Kimdir" isimli video gösterisi, okulların slayt gösterisi ile devam eden etkinlikte, şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödüller dağıtıldı.Program, Köprülü Mehmet Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Matematik Öğretmeni Nilgün Aygün'ün seslendirdiği türkülerle son buldu.