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Gölpazarı'nda sokaklar Korona virüsüne karşı dip köşe yıkandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde sokaklar Korona virüsüne karşı dezenfekte edilirken, itfaiye ekipleri tarafından köpüklü suyla dip köşe yıkandı.

21.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:26
Gölpazarı'nda sokaklar Korona virüsüne karşı dip köşe yıkandı
Bilecik 'in Gölpazarı ilçesinde sokaklar Korona virüsüne karşı dezenfekte edilirken, itfaiye ekipleri tarafından köpüklü suyla dip köşe yıkandı.

Gölpazarı Belediyesine bağlı ekipler tarafından ilçede vatandaşların yoğunlukla kullandığı meydan, park, banka, cami, kafeterya, durak, resmi ve özel kurum binaları, toplu taşıma araçları Korona virüsüne karşı dezenfekte edildi. Sokaklar itfaiye ekiplerince köpüklü suyla yıkanırken, diğer yerlerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı. İlçede halkın bilgilendirilmesi için caddelerdeki billboard alanlarına, Korona virüsünden korunmak için 14 kuralın bulunduğu afişler asıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Gölpazarı, İtfaiye, Bilecik, Güncel

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