Kaynak: Dugout

Em 2012, Philippe Coutinho, Liga Europa'da, Neftçi ve Bakü'deki kontrastını yakaladı. Poucos la luca de la la la la la la la la la la la la la al. Poucos se the fütre no euro, fransa poncos de camisas, Liverpool ve do Barcelona gibi görülmemiş yerler arasındadır. Confira bir incrível de Coutinho para kodlayıcı bir rede doğaçlama.