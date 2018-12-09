Galatasaray'da Rodrigues ile Eren, Uzun Süre Sonra Golü Hatırladı

Galatasaray'da yıllık ücretinin artırılmasının ardından eski gücünü kaybettiği için tenkit edilen Rodrigues, dün suskunluğunu bozdu. En son 14 Eylül'de Kasımpaşa karşısında gol bulan Yeşil Burun Adalı futbolcu, 40. dakikada topu ağlara gönderdi. Büyük sevinç yaşayan Garry Rodrigues, özellikle ilk yarıda iyiydi.

MAÇIN BAŞINDA ISLIKLANMIŞTI

Sarı-kırmızılılarda futboluyla Galatasaray taraftarının hedefinde olan Eren de dün skora katkı yapan isim oldu. Eren'in maçın hemen başında yaptığı bir pas hatası sonrası tribünlerden uğultular yükselmeye başladı. Derbi maçtaki performansı yüzünden eleştirilen tecrübeli futbolcu, gelebilecek tepkilere rağmen teknik ekip tarafından 11'de kadroya sürüldü.

EN SON 19 EKİM'DE ATMIŞTI

Gomis'in gidişi sonrasında santrfor pozisyonunda yer alan, Sinan Gümüş'ün sakatlanmasıyla da alternatifsiz kalan Eren, 58'de Rize filelerini havalandırdı. Sarı-kırmızılı futbolcu, en son 19 Ekim'de Bursaspor karşısında Cim-Bom'un tek golünü atmış, bir puan kazandırmıştı.