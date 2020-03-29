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Gölyaka'ya gelenlere ev karantinası getirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde ilçe dışından gelenlere 14 günlük evden dışarı çıkmama kısıtlaması getirildiğini açıklamdı.

29.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:34
Gölyaka'ya gelenlere ev karantinası getirildi
DÜZCE (İHA) – Düzce 'nin Gölyaka ilçesinde ilçe dışından gelenlere 14 günlük evden dışarı çıkmama kısıtlaması getirildiğini açıklamdı.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İl Valilerine ve İlçe Kaymakamlarına yetki vermesinin ardından Gölyaka'da oluşturulan Umumi Hıfzısıhha Kurulu ilçeye dışarıdan gelenlerin ev karantinasına alınacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, ' İlçemize, İlçe dışından gelenlere 14 günlük evden dışarı çıkmama kısıtlaması(ev karantinası) getirilmiştir. İlçemiz dışından gelen siz kıymetli vatandaşlarımızın ve İlçe halkımızın sağlığı için bu konuda alınan kararlara riayet etmeniz, aksi takdirde Kabahatler Kanunu'nun ve Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu'nun ilgili maddelerinin öngördüğü idari para cezalarını ve Türk Ceza Kanunu'nun öngördüğü adli cezayı göreceğinizi, Bu kuralları ihlal edenleri, muhtarlarımız ve duyarlı vatandaşlarımız tarafından kolluk kuvvetlerine ve Kaymakamlığa bildirilmesinin bir vatandaşlık görevi olduğunu kamuoyuna bildiririz" denildi. - DÜZCE
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Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Gölyaka, Düzce, Güncel

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