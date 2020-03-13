Gömbe Panayır Alanı çalışması başladı
Antalya'nın Kaş ilçesinde yapımı planlanan panayır alanı ve çevre düzenlemesi projesine ilişkin ihalenin gerçekleşmesinin ardından inşa çalışmasına başlandı.
13.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:07
Antalya 'nın Kaş ilçesinde yapımı planlanan panayır alanı ve çevre düzenlemesi projesine ilişkin ihalenin gerçekleşmesinin ardından inşa çalışmasına başlandı.
İlçenin Gömbe Mahallesi için yıllardır talep edilen Panayır Alanı ve Çevre Düzenlemesi projesi, Kaş Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor. 3 bin 432 metrekare alan üzerine kurulacak proje kapsamında 105 metrekarelik tuvalet, 30 metrekarelik kafeterya binası bulunacak ve çevre düzenlemesi yapılacak. Üstü kapalı ve çelik konstrüksiyonlu panayır alanı inşaatı bu yıl 23 Aralık tarihinde tamamlanacak. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, projenin tamamlanmasıyla Gömbe Mahallesi'nin modern bir panayır alanına kavuşacağını belirtti. Kaş'a 70 kilometre mesafede yer alan Gömbe Mahallesi suları, serin havası ve yeşilliğiyle Antalya kıyı şeridinin yaylası konumunda bulunuyor. - ANTALYA
İlçenin Gömbe Mahallesi için yıllardır talep edilen Panayır Alanı ve Çevre Düzenlemesi projesi, Kaş Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor. 3 bin 432 metrekare alan üzerine kurulacak proje kapsamında 105 metrekarelik tuvalet, 30 metrekarelik kafeterya binası bulunacak ve çevre düzenlemesi yapılacak. Üstü kapalı ve çelik konstrüksiyonlu panayır alanı inşaatı bu yıl 23 Aralık tarihinde tamamlanacak. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, projenin tamamlanmasıyla Gömbe Mahallesi'nin modern bir panayır alanına kavuşacağını belirtti. Kaş'a 70 kilometre mesafede yer alan Gömbe Mahallesi suları, serin havası ve yeşilliğiyle Antalya kıyı şeridinin yaylası konumunda bulunuyor. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Kaş Belediyesi, Antalya, Gömbe, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Güncel
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Güncel
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Güncel
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Güncel
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Güncel
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı