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Gömeç'de otogar yapılacak

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, ilçeyi otogara kavuşturmak için kolları sıvadı.

12.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:59Gömeç'de otogar yapılacak
'in ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, ilçeyi otogara kavuşturmak için kolları sıvadı. Otogar olmadığını için firmaların Gömeç'e bilet kesmediklerini anlatan Himam, kısa sürede bu eksiği gidermek için yer arayışına başladıklarını söyledi.

Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde bulunan Gömeç ilçesinde otogar bulunmaması vatandaşları sıkıntıya sokarken, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, sorunu çözmek için kolları sıvadı. Yol kenarında yer arayışına başladıklarını anlatan Başkan Himam, otogarı yaz aylarına yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi. Yaz aylarında büyük nüfus artışı olduğunu anlatan Himam, "Kış nüfusumuz kırsal mahallerle birlikte 14 bin dolayındadır. Yazın bu nüfus 70 bine çıkmaktadır. Otogarımız olmadığı otobüs firmaları Gömeç'e bilet kesmemektedir. Bunun içinde vatandaşlarımız büyük sıkıntı yaşamaktadır. Bunun önlenmesi için kısa sürede otogar yapmamız gerekiyor. Bunun için yer arayışımız devam ediyor. İnşallah, otogarı yaza yetiştireceğiz" dedi. - BALIKESİR

Mehmet İrem Himam, Balıkesir, Gömeç, Güncel

Kaynak: İHA

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