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Gömeç'te 35 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 35 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

09.02.2020 00:01 | Son Güncelleme: 09.02.2020 00:01Gömeç'te 35 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 35 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gömeç'in Keremköy Mahallesinde sabaha saatlerinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri bir zeytinlik arasında Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yapan düzensiz göçmenleri fark etti. Harekete geçen jandarma ekipleri aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri ele geçirdi. Yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Balıkesir, Jandarma, Gömeç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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