Gömeç'te firari hükümlü ve hırsızlık şüphelisi yakalandı

Balıkesir
'in Gömeç
ilçesinde 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile hırsızlık şüphelisi yakalandı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Çanakkale- İzmir
kara yolundaki uygulama noktasında yaptıkları kontrollerde, tefecilik, silahla tehdit, ruhsatsız silah taşıma ve hakaret suçlarından aranan, kesinleşmiş hapis cezası da bulunan ancak iki yıldır firari olduğu belirtilen T.G'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.
Ayrıca ekipler, açıktan hırsızlık şüphelisi Y.S.B'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 1,66 gram sentetik uyuşturucu ile aracında 6,36 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 4,73 gram esrar ele geçirildi.
Kaynak: AA
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