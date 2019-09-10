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Gömeç'te hırsızlık şüphelisini "ayakkabısı" yakalattı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında, ayakkabısından yola çıkan polis ekipleri titiz çalışması sonucunda şüpheliyi yakaladı.

10.09.2019 08:28 Gömeç'te hırsızlık şüphelisini
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında, ayakkabısından yola çıkan polis ekipleri titiz çalışması sonucunda şüpheliyi yakaladı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri iki motosiklet çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında 100'e yakın güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi.
Her iki olayda şüphelinin kamufle olmak amacıyla yüzünü gizlediğini ve farklı kıyafetler giydiğini belirleyen polis, zanlının aynı ayakkabıyı giydiğini tespit etti.
Suç analizi yapılarak derinleştirilen çalışmaların ardından şüphelinin M.G. olduğunu belirleyen ekipler, bu kişiyi gözaltına aldı. Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Çalıntı motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Balıkesir, Polis, Gömeç, Güncel

Kaynak: AA

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