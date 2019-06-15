15.06.2019 16:11
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Gömeç'te jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Gömeç

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Tarihi Eser ve Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Kararağaç mahallesinde ikamet eden Ö.A.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Tarihi Eser ve Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Kararağaç mahallesinde ikamet eden Ö.A. isimli şahsın izinsiz kenevir ekimi yaptığı ve elinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen istihbari bilgi doğrultusunda adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Gömeç'in Karaağaç mahallesinde Ö.E. isimli şahsın ev ve eklentileri ile işletmekte olduğu balıkçı barınağında yapılan arama sonucunda; 79 gram esrar maddesi, 7 kök kenevir bitkisi, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet kını ile birlikte kılıç ve 24 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Adli makamların talimatıyla olayla ilgili olarak Ö.A. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Balıkesir, Gömeç, 3. Sayfa

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