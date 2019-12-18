Haberler » Güncel » Gömeç'te Roman Çalıştayı düzenlendi - Haber

Gömeç'te Roman Çalıştayı düzenlendi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Ege ve Marmara Roman Çalıştay'ı gerçekleştirildi.

18.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:30Gömeç'te Roman Çalıştayı düzenlendi
'in ilçesinde, ve Marmara Roman Çalıştay'ı gerçekleştirildi.
Gömeç Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ev sahipliğinde, Gömeç Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan çalıştayda, Roman çocuklarının eğitim sorunlarının yanı sıra Roman vatandaşların güncel hayatta yaşadıkları temel sorunlar konuşuldu.
Gömeç Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Say, burada yaptığı konuşmada, Roman çocuklarının eğitim ve öğretim hayatına kazandırılması ve başarılı olmalarını amaçladıklarını dile getirdi.

Balıkesir, Gömeç, Ege, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:22 Malatya'da lise öğrencilerine kaymakamlık mesleği anlatıldı - Haber
19:19 "İnsan Mektebi Projesi" tanıtım toplantısı - Haber
19:18 TBB Başkanı Feyzioğlu: "Sen kadına vuruyorsun çünkü korkaksın, zavallısın" - Haber
19:18 Morales'ten Trump'ın Bolivya'daki geçici hükümeti desteklemesine tepki Açıklaması - Haber
19:18 Bakan Selçuk'tan "Doğa Koleji" açıklaması - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
16:13 Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
18.12.2019 19:26:26