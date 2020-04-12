Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gömeç'te sokak hayvanları, kaplumbağa ve kuşlara polis şefkati

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, sokak hayvanlarıyla, yabani güvercinlerin karınlarını polis memurları doyurdu.

12.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:25
Gömeç'te sokak hayvanları, kaplumbağa ve kuşlara polis şefkati
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında Balıkesir 'in Gömeç ilçesinde, sokak hayvanlarıyla, yabani güvercinlerin karınlarını polis memurları doyurdu.

Gömeç İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki polis memurları kendi ceplerinden topladıkları paralarla ilçede başıboş dolaşan kedi-köpeklere kuru mama alarak dağıtarak örnek bir çalışmaya imza attı.

Bununla yetinmeyen polis memurları Gömeç Meydanı'nda normal günlerde vatandaşların ve esnafların besledikleri yabani güvercinleri de unutmadı.

İki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında aç olan kuşlara yem alan polis memurları günde üç kez bu yemlerle güvercinleri de doyurdu.

Sokakta gezen kaplumbağaları bile doyuran polis memurlarının sokak hayvanlarına yönelik tamamen kendi inisiyatifleriyle gerçekleştirdikleri örnek davranış, olanı biteni evlerinin balkonundan izleyen vatandaşlarca da takdir ve memnuniyetle karşılandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Gömeç, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Nurgül, Duygu Özaslan’ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Haberler
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Haberler ›› Güncel ››Gömeç'te sokak hayvanları, kaplumbağa ve kuşlara polis şefkati - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:58: Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 110 bini aştı - Haber 15:58: Hamza Yerlikaya'dan sosyal medyada nostaljik paylaşım - Haber 15:58: Diyarbakırlı mahalli sanatçıdan balkonda 3 dilde konser - Haber 15:56: Üsküdar'da mahalle sakinleri polise çay ve börek ikram etti - Haber 15:56: Sokağa çıkma yasağında Taksim Meydanı kuşlara kaldı - Haber 15:42: Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor - Spor 15:38: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber