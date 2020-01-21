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Gömeç'te traktör ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kırmızı ışık ihlali yüzünden meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

21.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:37Gömeç'te traktör ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
'in ilçesinde kırmızı ışık ihlali yüzünden meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Yaya Mahallesi'nden Çanakkale-İzmir kara yoluna çıkış kavşağında Yusuf İncekara idaresindeki 09 ZE 373 plakalı kamyon ile Şaban Daldan'ın kullandığı 10 YA 304 plakalı traktör çarpıştı. Traktörün hatalı şerit değiştirmesi neticesinde meydana geldiği öne sürülen kazada traktör sürücüsü Şaban Daldan yaralandı. Olay yerine gelen 112 ambulansı ile Gömeç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan traktör sürücüsü Şaban Daldan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - BALIKESİR

Çanakkale, Balıkesir, Gömeç, Güncel

Kaynak: İHA

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