Gömen krizinin görüşüleceği kritik AB zirvesi video konferansla yapılacak
Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan göçmen krizinin görüşüleceği Avrupa Birliği Devlet ve hükümet başkanlarını Brüksel'de bir araya getirecek olan 26-27 Mart zirvesinin koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yoluyla yapılmasına karar verildi
18.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:13
Türkiye- Yunanistan sınırında yaşanan göçmen krizinin ardından karar aşaması olarak gözler Avrupa Birliği Devlet ve hükümet başkanlarını Brüksel 'de bir araya getirecek olan 26-27 Mart zirvesine çevrilmişti. Ancak Avrupa Birliği yetkilileri koronavirüs ile mücadele kapsamında zirvenin video konferansla yapılacağını duyurdu.
Tam tarih belirtmeyen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, "Önümüzdeki hafta video konferans aracılığı ile bir araya gelmeye karar verdik" ifadesini kullandı.
Tam tarih belirtmeyen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, "Önümüzdeki hafta video konferans aracılığı ile bir araya gelmeye karar verdik" ifadesini kullandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Avrupa Birliği, Yunanistan, Brüksel, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Haberler
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Haberler
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Haberler
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Haberler
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Haberler
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı