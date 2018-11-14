Gomis 5 Milyon Euro İstedi"

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:11



14 Kasım 2018 Çarşamba 17:11

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sezon başında Suudi Arabistan'a transfer olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in 3 milyon 300 bin euro olan yıllık ücretini 5 milyon euro'ya çıkarmak istediğini söyledi.Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kasım divan kurulunda kendisi hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi. Fenerbahçe derbisinde o anda sahaya gitmek mecburiyetinde olduğunu söyleyen Albayrak, "Raporları eline geçiren üyelerimiz varsa görmüşlerdir, büyük harfle gözlemcinin teşekkürü vardır. Sadece orada değil, koridorlarda da büyük efor sarf ettim. Çünkü misafirimizdi Fenerbahçe. Onları korumak bizim görevimiz" diye konuştu."GOMIS 5 MİLYON EURO İSTEDİ"Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in transferinin perde arkasını anlatan Abdurrahim Albayrak, "Benim futbolcularla ne kadar içli dışlı olduğumu biliyorsunuz. Ben Galatasaray menfaatlerini düşünmek mecburiyetindeyim. Bizleri onun için seçtiniz. Gomis bizden 3 milyon 300 bin Euro alıyordu. Parasını almadığı için Kayseri'ye gitmemişti. Sonra İstanbul'daki maçta gol attıktan sonra paradan sebep değil, formayı göstermişti. Bana kimse Gomis'i anlatmasın. Çok değerli futbolcumuzdu. Göndermek ister miydik? Geldi, kendisinin yanında başka futbolcuları da alarak çok yüksek bir meblağda zam istedi. Ben ona örnek gösterdim. 1 senede oynamayan ama senede 1 milyon 600 bin Euro alan bir sporcumuz kendisine yarısını ödeyelim, siz Galatasaray'a zarar vermeden gidin dediğimde hayır ben bu parayı hiçbir yerde alamam diyen, şu anda mukavelesi olan arkadaşa söylediğimde o kulübün problemi. Futbolcu her zaman alır, futbolcu vermez. 3 milyon 300 bin Euro alan oyuncu 5 milyon Euro'ya çıkarmak istedi. veya sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Zor bir dönemdi. Kalması için çok uğraştım. Bu sene 10 milyon Euro alıyor gittiği kulüpte. Biz bu paraları veremezdik" şeklinde konuştu."SAHAYA BİLE ÇIKARIRSANIZ SİZİ YAKARIZ DEDİLER"Forvet transferinde kazaya kurban gittiklerini ifade eden Albayrak, "Çok önemli bir futbolcuydu (Modeste). Çin kulübüne faks çektik. Sahaya bile çıkarırsanız sizi yakarız dediler. 25 milyon Euro zararla çıksak ben konuşabilir miydim? Son gün parasız alıyorduk. Vagner Love'u alıyorduk. Beşiktaş'a para vermeyiz dedim. Galatasaray'a para vermeden almak istedim" dedi.(Oğuzhan Ort - Bora Akyol/İHA)