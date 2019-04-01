Gomis İçin Başka Yol Kalmadı! FIFA'ya Gidilecek

Sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis'in 2 milyon euroluk son taksitini Al Hilal Kulübünden alamayan Galatasaray, FIFA'ya gitmek için geri sayıma geçti.

Suudi Arabistan ekibinin 1 Mart 2019 tarihinde ödemesi gereken 2 milyon euroluk taksiti geciktirmesi ve son haftalarda görüşecek bir yetkili dahi bulamayan Galatasaray, Al Hilal kulübüne 10 gün süre verdi.

Ödemede gecikmenin neden yaşandığı ise henüz açıklanmadı.