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Gomis'in derbi öncesi yaptığı gönderme, Fenerbahçelileri kızdırdı

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Issiar Dia, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi bir araya geldi. Gomis, yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

23.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:54Gomis'in derbi öncesi yaptığı gönderme, Fenerbahçelileri kızdırdı

Fenerbahçe ve , Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Asırlık çınarların sahada kozlarını paylaşacağı bu dev derbi öncesinde iki takımın eski futbolcuları buluştu.

Galatasaray'da attığı gollerle taraftarın adeta sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis ile bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Issiar Dia beraber vakit geçirdi.

"ASLANLAR GİBİ SAVAŞ GALATASARAY"

Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dia ile beraber çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşırken, derbiye ilişkin yorumda bulundu.

Gomis, fotoğrafın altına yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi;

"Bugün derbi günü! İki Türkiye sevdalısı Galatasaraylı ve Fenerbahçeli (Issiar Dia) geçen hafta Dubai'de karşılaşınca doğal konu büyük rekabete geldi. Dia "En büyük Fener" diyor ama benim cevabım belli: Fener ağlama! Aslanlar gibi savaş Galatasaray #hedef23"


Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Issiar Dia, Spor

HABER YORUMLARI (3)
METİN:sen kendi işine bak gomismisin ne ayaksın sanane gs den çok gs hayranıysan gel ges de görevli ol hadi naaaşşşş fb size iyi ders verecek merak etmeyin skor fb 2 gs 0
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ADINIZI YAZIN:bu beyinsiz mi fener ağlama diyorr.
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ANKARA:kenar mahalle muhabbetleri...
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