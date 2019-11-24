Gomis'in takımı El Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Asya
Şampiyonlar Ligi finali rövanşında Suudi Arabistan temsilcisi El Hilal, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'ı deplasmanda 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Finalin ilk maçını 1-0 kazanan El Hilal, rövanşta Urawa Red Diamonds ile Saitama Stadı'nda karşılaştı.
Konuk takım, 74. dakikada Salem Al Dawsari ve 90+3. dakikada eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in attığı gollerle 2-0 galip gelerek şampiyonluğa ulaştı.
El Hilal, 1991 ve 2000'den sonra kupada üçüncü şampiyonluğunu yaşadı.
Öte yandan kupada 11 gol kaydeden Fransız futbolcu Gomis, gol kralı olduğu organizasyonun en değerli oyuncusu da seçildi.