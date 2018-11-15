Gomis'ten Albayrak İddialarına Cevap

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın Bafe Gomis hakkında yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. Gomis'in Galatasaray'da para krizi yarattığını ve sözleşmesini uzatmak için 5 milyon euro istediğini iddia eden Albayrak, Fransız futbolcuyu "paragöz" olmakla suçladı.

Albayrak'ın açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği Gomis ise hakkında söylenen sözler için "Sezon devam ediyor, konuşacağım zaman gelecek ancak şimdi değil" ifadelerini kullandı.