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Gomis'ten Belhanda'ya doğum günü mesajı: Umarım sezon sonu kutlamalarda ağlarsın

Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Belhanda'nın doğum gününü kutladığı mesajına sezon sonunda şampiyonluk beklediği yazıyı paylaştı.

26.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:06

'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından Younes Belhanda'nın doğum gününü kutladığı mesajında sarı kırmızılı takıma şampiyonluk mesajı gönderdi.

"UMARIM SEZON SONU KUTLAMALARDA AĞLARSIN"

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Bafetimbi Gomis, Belhanda'nın ağlama mizanseni yaptığı fotoğrafa, "İyi ki doğdun kardeşim. Ama bence sana sezon sonu ağlamak daha çok yakışıyor. umarım bu sezon sonu da şampiyon olur, kutlamalar da ağlarsın #fenerağlama #şampiyoncimbom" ifadelerini bıraktı.

Gomis, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oynandığı gün de derbiye özel yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

Gomis'ten Belhanda'ya doğum günü mesajı: Umarım sezon sonu kutlamalarda ağlarsın

Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Galatasaray, Spor


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